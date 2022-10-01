Gül Masalı’nda Toprak baskı altında!

15.Bölüm:
Yılmaz'ın elinde rehin olan Toprak ve Gonca için zor ve gerilim dolu saatler başlamıştır. Yılmaz onları bırakmak için yüklüce bir para istemektedir. Bunun için de Toprak'ın babası Halil'i arar ve oğlunu sağ görmek istiyorsa parayı getirmesini ister.
Toprak'ı kaybetmek korkusuyla kahrolan Halil, onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Toprak'la Gonca namlunun ucundayken Fuat'a giderek yeniden hisselerini satmak istediğini söyler. Bu arada Toprak ve Gonca, Yılmaz'ın elinden kurtulmak için çareler aramaktadır.
Ölümün kıyısından dönen Gonca, Toprak'la aralarında geçenleri yeniden düşünmeye başlar. Oğullarıyla araları düzeltmeye başlayan Halil ve Canan'ın aklında ise yeni bir plan vardır.
Yılmaz'ı yolundan döndürmeyi başarabilecekler midir? Gonca, Toprak'a geri dönmeye karar verecek midir? Ece'nin baskılarından bunalan Toprak, ona aslında bir oyun oynadığını söyleyebilecek midir?