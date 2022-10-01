Gül Masalı’nda Toprak baskı altında!

15.Bölüm:

Yılmaz'ın elinde rehin olan Toprak ve Gonca için zor ve gerilim dolu saatler başlamıştır. Yılmaz onları bırakmak için yüklüce bir para istemektedir. Bunun için de Toprak'ın babası Halil'i arar ve oğlunu sağ görmek istiyorsa parayı getirmesini ister.