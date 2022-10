Baba olmak şahane bir duygu

Eğlenceli aksiyonu bol bir komedi filmi çektik. 'Kim Bu Aile?' filminde, Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Ferit Aktuğ gibi güzel bir kadromuz var. Çekimler 8 hafta sürdü. Bağımsız iki üç filmde oynadım. Komediyle ilgisi hiç yok. Oyunculuk, tek bir kalıba girmeden, ilerlemeyi düşündüğüm sevdiğim bir alan. Mesela, sürpriz finalli seri katili oynamayı çok isterdim. Fiziken imkanım olsa Koca Yusuf'u oynamayı çok isterdim. Müthiş bir hikayesi var.Annem ebe, babam öğretmen. Babam Tuncelili, annem Elazığlı. Ben Bergama'da doğdum. İleride kendi topraklarımın hikayesini anlatan bir filmde oynamayı hedefliyorum. Büşra Pekin sınıf arkadaşım. 9 Eylül'de okuduk. Hocalarımız çok iyiydi. Okuldan sonra doğuya gidip tiyatro yapmak istiyordum. Sarp Apak'ın ısrarıyla İstanbul'a geldim. Bir sene evinde kaldım.Eşim İngilizce öğretmeni. Bebeğim 3 aylık oldu. Çok şahane bir duygu. Hep evde olmak beraber vakit geçirmek istiyorum. Bir gülüyor her şey bitiyor. Alt değiştiremiyorum ama onun dışında hep yardımcı oluyorum.Aksiyon oyunculuğunda ilk deneyimimdi. Yanlışlıkla çok sevdiğim bir abimizin burnunu kırdım. Boks eğitimim de var, tipimden dolayı genelde beni bu tür rollere uygun görüyorlar sanırım. Moda dünyasını çok seviyorum, bir haftalık eğitimim var. 19 yaşına kadar Sinop'ta yaşadım. Oyunculuk hayalleri kuruyordum. Cengiz abinin oynadığı 'Parmaklıklar Ardında' dizisi bizim orada çekiliyordu. Küçükken bana 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sordu. Ben de 'Oyuncu olacağım, Oscar alacağım' dedim, güldü. İkinci karşılaşmamız da sette oldu. En büyük hayallerimden biri müzikalde rol almak. Şarkı söyleyip dans etmeyi çok seviyorum.Belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Yeni bir filme başlıyorum. Aksiyonu az, draması yüksek bir filmde rol alacağım. Babam cam işçisi. İşçiler fabrikalarda tiyatro yapıyorlarmış eskiden. Adana'da fabrikalarda tiyatro oyunu izlerdim. İşçi ailesinden çıkıp tiyatro sevdalısı olduk. Hâlâ oyun oynuyorum, bir de üzerine para veriyorlar. Hobimi yapıyorum. Oyun oynamaktan çok mutluyum. Taksicilikten dalgıçlıktan para kazandım. 80 metreye kadar daldım. 34 yaşında dalmaya başladım. Bülent Şakrak başlatmıştı beni. Mutfakla aram iyidir, salçayı kendim yaparım. Dolmam meşhurdur. Dışarıda yemek yemeyi sevmem.İlk kez AKM'de yeni salonda sahne alacağım. Bundan dolayı hem mutlu hem de çok heyecanlıyım. 5 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacağım.1968'de Harika Çocuk olarak Fransa'ya gittim. 50 yıl orada yaşadım. Gezmediğim ülke kalmadı. Japonya'ya çok sık gittim. Kültürleri bize çok benzer. Her şeye çok kolay ulaşıyoruz. Sanatta giderek yozlaşıyoruz. Doğru düzgün araştırmadan bilgi sahibi olmadan yapılıyor her şey. Bu kolaylık sanata da yansıyor. Merak da etmiyoruz. İnsanlığın bu kadar düşünememesi ve beyinsel uyuşmaya meyilli olmasından bana gına geldi.Sanat Hayattır Derneği olarak bu yıl Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin dördüncüsünü yapıyoruz. İki yıldır da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındayız. 3 gün AKM'de dolu dolu bir festival yapacağız. İspanya'dan Buika gelecek. 5 Ekim'de AKM'de konser verecek. İrfani Türküler konserimiz 4 Ekim'de olacak. Alireza Ghorbani de 4 Ekim'de konser verecekti ancak İran'daki olaylardan dolayı gelemiyor. Onun yerine ben, 6 Ekim'de ücretsiz solo konser vereceğim. AKM büyük salonda ilk kez çıkacağım için çok heyecanlıyım. Kültür ve Turizm Bakanlığı çok güzel bir salon kazandırdı. Avrupa'nın en güzel kültür salonlarından biri. Akustiği çok başarılı. Festival kapsamında sergilerimiz de olacak. Atıklardan oluşan enstrüman sergimiz ilginç.Dernek olarak 'Enstrümansız Okul Kalmasın' diye bir kampanya yürüttük. 67 müzik sınıfı yaptık Türkiye genelinde. Buna devam edeceğiz. Kurumlardan korolar oluşturuyoruz. Polislerden oluşan bir koro yapmıştım. Hakim ve savcılardan da bir koro kuracağım. Bir de huzurevindeki yaşlılarımızla bir müzik topluluğu kuracağız.