Oktay Kaynarca’nın İstanbul’daki gizli çiftliği

Oktay Kaynarca'nın huzur yuvası! Atv'nin ilgiyle izlenen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hem başrolünü, hem de yapımcılığını üstlenen usta oyuncu Oktay Kaynarca, evinin kapılarını'a açtı.Tam bir doğa dostu olan usta oyuncu, evinin geniş arazisini çiftliğe dönüştürdü. Bahçenin bir bölümüne kümes yaptıran Kaynarca, 10 tavuk besliyor.Sabahları taze yumurtasını kümesten alan ünlü sanatçı, bahçesindeki ağaçlardan meyve topluyor. Kaynarca'nın evinin bir üyesi de 14 yaşındaki köpeği Haydut. Uzun yıllardır ünlü oyuncu ile birlikte olan Haydut, bahçedeki özel kulübesinde yaşıyor.Kaynarca'nın evinde beslediği hayvanlar bunlarla da sınırlı değil. Usta ismin Miu, Bihter, Zeytin ve Çirkin adında tam 4 kedisi var.