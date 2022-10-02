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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Oktay Kaynarca’nın İstanbul’daki gizli çiftliği

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Oktay Kaynarca’nın İstanbul’daki gizli çiftliği

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, günün yorgunluğunu evindeki huzurlu ortamda atıyor. Kaynarca’nın İstanbul’daki evinin geniş bahçesi meyve ağaçlarıyla dolu. Kümesinde 10 tavuk besleyen usta oyuncunun 4 kedisi, bir de köpeği var

EVİNİN KAPILARINI AÇTI
Oktay Kaynarca'nın huzur yuvası! Atv'nin ilgiyle izlenen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hem başrolünü, hem de yapımcılığını üstlenen usta oyuncu Oktay Kaynarca, evinin kapılarını GÜNAYDIN'a açtı.



Tam bir doğa dostu olan usta oyuncu, evinin geniş arazisini çiftliğe dönüştürdü. Bahçenin bir bölümüne kümes yaptıran Kaynarca, 10 tavuk besliyor.



YUMURTALAR KÜMESTEN
Sabahları taze yumurtasını kümesten alan ünlü sanatçı, bahçesindeki ağaçlardan meyve topluyor. Kaynarca'nın evinin bir üyesi de 14 yaşındaki köpeği Haydut. Uzun yıllardır ünlü oyuncu ile birlikte olan Haydut, bahçedeki özel kulübesinde yaşıyor.



Kaynarca'nın evinde beslediği hayvanlar bunlarla da sınırlı değil. Usta ismin Miu, Bihter, Zeytin ve Çirkin adında tam 4 kedisi var.
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Oktay Kaynarca’nın İstanbul’daki gizli çiftliği
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