Topu ıskaladı

Yapımcılığını Ahmet Küçükkayalı'nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Mert Erez'in oturduğu 'Iska' filmi ilk defa festivallerde görücüye çıkacak. ISKA Belgeseli, Beşiktaş – Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği 1999-2000 sezonunda, maç esnasında bir geri pasında 20 yaşındaki genç Beşiktaş kalecisi Fevzi Tuncay'ın saha zeminindeki bozukluktan dolayı topu ıska geçmesi anına ve sonrasına odaklanıyor. Dönemin büyük yeteneği Fevzi Tuncay'ın kariyerine ve bir döneme damga vurmuş bu olayı konu alan Iska belgeseli, Tuncay'ın o anki duygularına ve şimdiki hayatına ışık tutuyor.