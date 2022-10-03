Ajda Pekkan Açıkhava’da büyüledi

Süperstar Ajda Pekkan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine müzik şöleni yaşattı. 'Aşka İnanmam' şarkısıyla hayranlarına merhaba diyen Süperstar, alkış yağmuruna tutuldu. Sahneye çıkış yaparken giydiği pelerinini, şarkısını söylemeye başladığında çıkaran Pekkan; sarı deri detaylı üstü ve dizine kadar aynı renkte püsküllü ayakkabısı, gold şortu ve kahverengi gladyatör kemerinden oluşan kıyafetiyle izleyicileri büyüledi. Pekkan, "Tek mutlu olduğum yer burası, sizinle beraber olmak yani! Çalıştığım zaman yoruluyorum ama karşılığını sizlerle beraber alıyorum. Burayı çok benimsedik. Normal konserlerde böyle giyinmiyorum fakat burası bizim konsept sahnemiz ve bu sahnemizi sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Şov olarak gözlerinize hitap etmek istiyorum. Burada sizlerle gökyüzüne, nirvanaya ulaşıyorum!" diye konuştu.Pekkan'ı izleyenler arasında Onur Büyüktopçu, Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma, Tuğçe Tayfur, Nilgün Belgün, İbrahim Kutluay, Edwina Sponza, Erkan Özerman da vardı.