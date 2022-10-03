Asiye ve Doruk DNA testi yaptırdı

Cumartesiakşamlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim' 3. sezonuyla ekrana damga vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü, #OBenimKardeşim etiketiyle çok konuşuldu. 61'inci bölümde; Ahmet, annesini geri getirmek için Ömerler'in kapısına geldi. Ancak Sevgi Teyze, kendisi ile ilgili planları duyduğunu söyleyip onu evden kovdu. Suzan ve Akif'i birlikte yakalayan Nebahat, ikisini de evden kovdu. Sarp ile yemeğe çıkan Süsen ile Ömer'in arası da iyice açıldı. Orhan, Gönül'den af dilerken kızı ise Şengül'e tuzak kurdu. Suzan ile konuşmasını hatırlayan Ömer, Ahmet'in babası olup olmadığını sormaya gitti. Nebahat ise Ahmet ile iş ortağı oldu. Ancak karısı Ayla ile kulübe yemeğe gelince Nebahat hayatının şokunu yaşadı. Ömer ve Ahmet'e DNA testi yaptıran Asiyeler sonucu Ömer'den saklamak zorunda kaldı.