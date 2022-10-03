‘BBCS’nin müziklerini 12 günde tamamladım’

SALI günleri atv'de yayınlanan, Oktay Kaynarca'nın başrol oynadığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin müziklerini yapan Levent Güneş, yurt dışında da adından söz ettiriyor. Londra'da kurduğu şirketiyle kültürümüzü yurt dışında gururla temsil eden Güneş, dizi için İstanbul'a geldi. Güneş, kısa sürede sosyal medyada viral olan dizinin müzikleriyle ilgili konuştu: "Heyecanı ve duygusu yüksek bir senaryo vardı elimde. Cezayir karakteri kendi başına 'Bu Cihana Sığmaz' bir karakter olarak çıktı karşıma. Sorumluluk çok büyüktü tabii ki. Nesimi'nin sözleri, dizinin karakterleri ve hikayenin ağırlığını nasıl bir müzikle tarif edecektim. İyi bildiğim iki duygu vardır benim; biri hüzün biri kavga. İkisini doğru bir şekilde birleştirdiğimde ortaya seyirciyi yakalayacak çok güçlü bir jenerik müziği çıktı. Ardından iç temalara yönelip beylik ve duygusal temaları da bitirdim. Sağ olsun Oktay Kaynarca ve sevgili yönetmenimiz Onur Tan beni bildikleri ve güvendikleri için süreci direkt bana bırakıp tek kalemde, senaryodan ve isminden aldığım etki ile müzikleri 12 günde bitirip teslim etmemi sağladılar. Bestesini yapmış olduğum BBCS jenerik müziğimizi Soner Olgun, arkasında dev bir koroyla okudu. Bundan sonra hikaye geliştikçe yeni tema müzikleri ve yeni türküler de devreye girecek."