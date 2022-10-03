Popçu Derya Uluğ, önceki akşam Girne'de konser verdi. Sanatçı "Bu yaz çok yoğun çalıştık, çok yorulduk. Her gün üst üste sahneye çıktığımız zamanlar oldu. Bazı sabahlar uyandığımda hangi şehirde olduğumu hatırlamakta zorlandım ama bizim işimiz aşk işi" dedi. Uluğ, geçtiğimiz günlerde Ampute Milli Takımımızın Fransa'yı 3-0 yendiği Ampute Futbol Dünya Kupası ilk maçı öncesi Şükrü Saraçoğlu'nda sahne almasıyla ilgili de "25 dansçı arkadaşımla güzel bir şov ortaya koyduk. Maçı da 3-0 aldığımız için keyfimize diyecek yok. Milli takıma uğurlu geldiğimiz için mutluyum" dedi.