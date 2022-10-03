Demet Şener’e Emirgan’da kurye dehşeti

Demet Şener, 5 Ağustos günü Emirgan'a gitmek üzere aracıyla yola çıktı. Ünlü manken, akşam saatlerinde konsoloslukların bulunduğu caddede ilerlerken bir lojistik firmasının logosunu taşıyan kurye ile yol verme tartışması yaşadı.İddiaya göre sinirlenen kurye, Şener'in aracını sıkıştırdı. Sürüş güvenliğini kaybeden Şener, telefonunu çıkartarak yaşadıklarını kayıt altına almaya başladı.KAYIT altına alındığını fark eden kurye, ünlü mankene sinkaflı küfürler ve hakaretler yağdırmaya başladı. Şener, başına gelen bu olay nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ünlü manken, özel bir firmaya ait motosikletin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını talep etti.