Duy Beni’nin Bekir’i Bora Elkoca: İdealim hiçbir zaman televizyon olmadı

Sizin set ortamı nasıl? Hep bir cümbüş havası var. Fazla enerjiden bitap düşen oluyor mu? Yoksa herkes hep yüksek mi? :)

Genelde o cümbüş havası var. Bahçede müzik açıyoruz, dans ediyoruz, eğleniyoruz. Ve gerçekten çok iyi arkadaş olduk.

En çok kiminle vakit geçirmekten keyif alıyorsun?

Rabia Soytürk, Gökçe Güneş Doğrusöz, Meltem Akçöl, Sümeyye Aydoğan.

'OYUNCULUK DIŞINDA NE YAPIYORSUN?' SORUSU BENİ İRRİTE EDİYOR

Oyuncu olma fikri ne zaman oluştu sende? Nasıl başladın?

Başı çok sallapati. Sonrasında sıkı sıkıya bağlandığım bir sürece evrildi. Bizim zamanımızda SBS vardı, 321 aldım. Nereye gidilir diye düşündüm. Sonra aileme gidip 'ben tiyatro yapmak istiyorum' dedim. Rahmetli dedem aydın bir gazeteciydi. İlk iş dedemi kandırırım diye düşündüm. Gittim söyledim. Ardından güzel sanatlar lisesine gittim. Makara gırgır bir şekilde geçti. Oradaki arkadaşlarım da hala hayatımdadır. 3. sınıfta konservatuara geçelim buradan dedik. Sonra çalışa çalışa farklı bir yere doğru gittim. Bir tiyatroda çalışmaya başladım. Sahnesini sildim, kahve getirdim götürdüm. Her akşam oyun izledim. Kendinin kim olduğunu aradığın yıllarda böyle bir süreçten geçince başka bir seçeneğin kalmıyor. Bu kadar içine girince hayattaki en keyif aldığım şeye dönüştü. Onsuz yapamayacağını algılıyorsun. Biriyle tanışınca "Ee, oyunculuk dışında ne yapıyorsun?" sorusu beni irrite ediyor. Ne yapayım? diyorum. Okuyorum, izliyorum. Ama hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Lise ve üniversite yıllarım bu işi isteyerek, yaparak, yapamayarak, beceremeyerek geçti. Çok duygusal aslında. Bana eli değen tüm hocalarımla, arkadaşlarımla birlikteyim gibi hissediyorum. Dilimiz aynı çünkü. Yaşarken bu detayları algılayamıyorsun. Şu an anlatırken daha iyi fark ettim bazı şeyleri. Bazen neden yaptığımı bulamıyordum ama yine de bir his yaptırıyordu bana bu mesleği.