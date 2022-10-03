İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aldığı acı haberle yıkıldı. Tatlıses'in Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi.
Tatlıses, amcasının oğlu Halil Tatlı'nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
"Sevgili amcamın oğlu Halil Tatlı, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im!" ifadelerini kullandı.
Halil Tatlı'nın cenazesi Hollanda'dan getirilerek Salı günü öğle namazına müteakiben Yusuf Paşa Camisi'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığına defin edilecek.