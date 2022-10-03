‘Sen bizim değerimizsin hiçbir şeye canını sıkma’

POPÇU Hadise, İstanbul'da 50 bin kişiye konser verdi. Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz günlerde boşanan sanatçı hayranlarından büyük destek gördü. Hadise, sahnede 'Hay Hay' şarkısını söylediği sırada, "Başlarken hep güzeldi hep... O zamanlar hep özeldi" diyerek efkarlandı. Ardından "En büyük aşk sizlersiniz" sözleri ile eski eşine göndermede bulunan güzel şarkıcı, konser çıkışında ise hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Kendi aracıyla halkın arasından geçmeye çalışırken etrafını saran hayranları Hadise'ye, "Sen bizim değerimizsin. Hiçbir şey için canını sıkma" gibi cümleler kurarak destekte bulundu. Hayranlarının ilgisi karşısında duygulanan sanatçı, arabasının içinden onlara öpücük gönderdi.