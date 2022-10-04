‘Bizimki ilk görüşte aşktı’

Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti önceki gün, Aslı Hünel-Savaş Yurtsever, Saruhan Hünel, Selin Ciğerci, Mert Öcal gibi isimlerin de katıldığı bir törenle evlendi. Tören öncesi sorulara yanıt veren çiçeği burnunda çift, "Çok mutluyuz ama gerginiz biraz da. Bu evlilik işi hiç kolay değil ama uzun dönem aşk dolu bir birlikteliğimiz olacağına eminim" dedi. Boluğur, evlenmek isteyen kızlara da şöyle seslendi: "Sırrımı soracak olursanız, milyonlarca kere kocam deyince oluyor." Eşine ilk görüşte aşık olduğunu belirten oyuncu "Benim şarkıma aranje yapacağında ilk görüşte etkilendik birbirimizden. Bir gün kucağına atladım, duygularımı belli eden Merve'ce bir hareket yaptım" diye güldü.