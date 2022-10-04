Boran Kuzum ile Yasemin Szawlowski’den ilan-ı aşk

"OYNADIĞIM KARAKTERLERDEN DAİMA ANI ALMAYA ÇALIŞIRIM"

29 yaşındaki oyuncu, "Oynadığın roller bittiğinde veya hikaye sona erdiğinde ne hissediyorsun?" sorusunu ise "Ne oynarsam oynayayım ister bir ay sürsün, ister seneler sürsün çocuğum büyümüş de üniversiteye yolluyormuşum gibi duygulanıyorum. Sanki bir parçam gidiyor orada. Bir de ben karakterimden bir aksesuar, bir anı veya kostümünü alırım daima. 'Biz Böyleyiz' filmindeki Emrah'ın atletini ve bilekliğini almıştım mesela. 'Vatanım Sensin' dizisinde ise tüm üniformayı almıştım anı olarak. Çünkü bir daha olmayacak o. Bir de bütün ekipten kopmak da zor oluyor çünkü sürekli göre göre bir süre sonra ailenden bir parça gibi oluyor herkes ve ayrılırken tuhaf hissediyorsun" diye yanıt vermişti.