Boran Kuzum ile Yasemin Szawlowski’den ilan-ı aşk

Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda Meriç Aral ve Efe Tunçer'in sunduğu, YouTube'da yayınlanan 'Teras Noir' programına konuk olmuştu. Yakışıklı oyuncu, "Yurt dışında olduğun zamanlarda bize ait olan ve olması da güzel olan şeylere karşı özlem hissettin mi?" sorusua şu yanıtı vermişti:
Kesinlikle özlem hissettim. Biz millet olarak samimi insanlarız her şeyden önce. Bir şeyleri konuşurken gerçek anlamda gözlerimizin içine bakarak, dokunarak paylaşmaktan hoşlanan bireyleriz. Ben de öyleyimdir. Bu anlamda yurt dışında daha yüzeysel insanlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Bu sebeple orada bulunduğum zamanlarda arkadaşlarımı özledim. Esasen çoğu şeyi özledim. Burayı daha iyi görmek için de buradan biraz uzaklaşmak iyi geliyor. Özellikle İstanbul gibi bir şehirde, sürekli koşuşturmanın içinde bunu göremeyebiliyoruz.
"OYNADIĞIM KARAKTERLERDEN DAİMA ANI ALMAYA ÇALIŞIRIM"
29 yaşındaki oyuncu, "Oynadığın roller bittiğinde veya hikaye sona erdiğinde ne hissediyorsun?" sorusunu ise "Ne oynarsam oynayayım ister bir ay sürsün, ister seneler sürsün çocuğum büyümüş de üniversiteye yolluyormuşum gibi duygulanıyorum. Sanki bir parçam gidiyor orada. Bir de ben karakterimden bir aksesuar, bir anı veya kostümünü alırım daima. 'Biz Böyleyiz' filmindeki Emrah'ın atletini ve bilekliğini almıştım mesela. 'Vatanım Sensin' dizisinde ise tüm üniformayı almıştım anı olarak. Çünkü bir daha olmayacak o. Bir de bütün ekipten kopmak da zor oluyor çünkü sürekli göre göre bir süre sonra ailenden bir parça gibi oluyor herkes ve ayrılırken tuhaf hissediyorsun" diye yanıt vermişti.
AŞKLARINI BÖYLE DUYURDULAR
Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Boran Kuzum, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Yasemin Szawlowski'ye kaptırdı. Kuzum ile Szawlowski, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.
KALP EMOJİSİYLE YORUM YAPTI
Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizide boy gösteren Szawlowski (30), Kuzum'un kendisini öperken çekilen bu fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle yayınladı. Sevgilisine kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu, kalp emojisiyle yorum yaptı. 30 yaşındaki Boran Kuzum da aynı kareyi kalp emojisiyle siyah-beyaz olarak paylaştı. İkilinin, fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
"ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"
Öte yandan Boran Kuzum'un adı, daha önce meslektaşı Miray Daner ile anılmıştı. Ancak Daner, Kuzum ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları "Biz Boran'la çok yakın arkadaşız. Aramızda öyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.