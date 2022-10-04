Dila ve Ümran’ın savaşı kanlı bitti

5. Bölümde neler yaşandı?

Dila, çocuğu olduğunu annesi öğrenmesin diye bayılarak hastaneye kaldırıldı. Baygınlık numarasını devam ettirerek Fırat'ın annesine Güneş'i söylemesini engelledi. Elif ve ortağı Fırat'ın şirketinde işe başlaması Sude'yi sinir etti ve onu harekete geçirdi. Güneş'in bir fotoğrafa verdiği tepkiden yola çıkan Elif yine annesinin peşine düştü. Arayış onu Dila'yagötürse de onun 6 yıl yurt dışında olup yeni döndüğü ile ilgili haberler gerçeği görmesine yine engel oldu.