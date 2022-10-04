Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’in doğum gününü kutladı! Şükran Ovalı: İyi ki doğdun da benim oldun!

Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan Şükran Ovalı 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan Ovalı, bugün eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN DA BENİM OLDUN"

Ünlü oyuncu sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı. Evlendikleri günün fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın hemen altına, "Hep gülelim sevgilim! İyi ki doğdun da benim oldun" şeklinde duygusal bir mesaj yayınladı.