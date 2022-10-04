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Giriş Tarihi: 4.10.2022 23:29

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’in doğum gününü kutladı! Şükran Ovalı: İyi ki doğdun da benim oldun!

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’in doğum gününü kutladı! Şükran Ovalı: İyi ki doğdun da benim oldun!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ile 2017 yılında hayatını birleştirdi. Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti, 2018 yılında kızları Mihran Ela’yı kucaklarına aldı. Mutlu bir evliliği olan Ovalı, bugün eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ünlü oyuncu sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı.

Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan Şükran Ovalı 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan Ovalı, bugün eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN DA BENİM OLDUN"

Ünlü oyuncu sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı. Evlendikleri günün fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın hemen altına, "Hep gülelim sevgilim! İyi ki doğdun da benim oldun" şeklinde duygusal bir mesaj yayınladı.

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Bunun yanı sıra, kızı ile de fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

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Şükran Ovalı eşi Caner Erkin’in doğum gününü kutladı! Şükran Ovalı: İyi ki doğdun da benim oldun!
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