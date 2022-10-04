Yaşar İpek komşusuyla karakolluk oldu

DAHA ÖNCE DE İKAZ ETMİŞ

İstanbul Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Yaşar İpek, 40 yaşındaki kadın komşusuyla karakolluk oldu. İddiaya göre gecenin geç saatlerine kadar evde yüksek sesle müzik dinleyen şarkıcı, komşusu Ş.F.'yi rahatsız etti.