‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ rüzgarı sert esiyor!

Başlarına gelen tüm felaketlerden babasını sorumlu tutan Suna, babasından nefret ettiğini söyledi. Leyla'yı vuranlardan intikam almak için yemin eden Cezayir, mezarlıkta ki tetikçiyi yakalayarak konuşturdu. İşin arkasında Ayı Boğan Yakup'un olduğunu öğrenen Cezayir, yeni hedefini de belirledi. Cezayir'in aile yakınları ve dostları da düşmanları tarafından baskın yedi. Son anda yardımlarına ise Atakan yetişti. Yapılan bu baskın yüzünden aile içinde bir hain olduğundan şüphelenen Cezayir, yakalamak için harekete geçti.