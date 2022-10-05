Dila ve Ümran’ın savaşı kanlı bitti

ATV'ninilgiyle takip edilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı, beşinci bölümüyle ekranlara geldi. Pazartesi akşamlarının beğenilen yapımlarından biri olan dizinin #GünIşığım etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. Beşinci bölümde; Güneş'in kendini evinde hissetmesi için ona oda hazırlayan Elif, Fırat'tan yardım istedi. Üçlü Güneş'e yeni bir oda hazırladı. Güneş mutlu ve yorgun uyuya kalırken Elif ve Fırat arasındaki arasındaki çekim giderek artmaya başladı. Fakat kapıya gelen bir mektup, Elif'in kabusu oldu. Evinin hacizden dolayı satışa çıkartıldığını öğrendi. Fırat'a kardeşinin onu kandırdığını kanıtlamak isteyen Ümran, Dila'nın itirafını kaydetti. Abisinin bunu öğrenmesini engellemek isteyen Dila, annesine bıçak çekti. Fırat, annesini yaralı Dila'yı elinde bıçakla buldu.