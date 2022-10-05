Osman Bey devlet kurma yolunda ilk adımları attı! Kuruluş Osman’daki “Devlet ki” marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

'Kuruluş Osman'ın 99. Bölümünde Osman Bey, ilk divanı kurarak devlet olma yolunda büyük bir adım attı. Osman Bey "Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir, nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan yüce Allah'ın 99 adıyla Divan'ı açıyorum." sözleriyle siyasi, adli, askeri ve mali işler gibi pek çok konuda önemli kararların alındığı divanın önemini vurgulamış oldu.

"KARACAHİSAR KALESİ GAYRI SENİN HÜKMÜNDEDİR"

Divanda yeni görevleri belirleyen Osman Bey, ilk görevi oğlu Orhan'a şu sözleriyle verdi: "Orhan Bey, gayrı bildiğini tecrübe ile sınama vakti gelmiştir. Karacahisar Kalesi gayrı senin hükmündedir. Beyliğinin hakkını veresin."

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