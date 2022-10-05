Osman Bey’in büyük oyunu

ATV ekranında yayınlandığı üç sezonda reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, dördüncü sezonuyla dönüyor! Yeni karakterleri, büyüyen hikayesi ve görkemli dekorlarıyla adından söz ettirecek dizide bu sezon devlet olmanın ayak sesleri duyulacak. Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracak.Dizide bu akşam şu sorulara yanıt aranacak: Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlayacak? Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen tehlike ne? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacak? Osman Bey'in yeni düşmanları kim? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait dizinin yeni bölümü 20.00'de ATV ekranında!