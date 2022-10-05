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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Osman Bey’in büyük oyunu

Osman Bey’in büyük oyunu

ATV’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman’da bugün dördüncü sezon başlıyor! Nefesleri kesecek bir bölümle ekrana gelecek dizide Osman Bey büyük oyun kurarken yeni düşmanları ortaya çıkacak

İLK DiVAN KURULUYOR
ATV ekranında yayınlandığı üç sezonda reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, dördüncü sezonuyla dönüyor! Yeni karakterleri, büyüyen hikayesi ve görkemli dekorlarıyla adından söz ettirecek dizide bu sezon devlet olmanın ayak sesleri duyulacak. Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracak.



YENİ TEHLİKE NE?
Dizide bu akşam şu sorulara yanıt aranacak: Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlayacak? Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen tehlike ne? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacak? Osman Bey'in yeni düşmanları kim? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait dizinin yeni bölümü 20.00'de ATV ekranında!
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Osman Bey’in büyük oyunu
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