Şarkıcı Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı!

''HİÇ KİMSE İSTEMEZDİ BÖYLE BİR ŞEY''

Şarkıcı Tuğba Özerk duruşma sonrası, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabi ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey yapacak bir şey yok. Bir talebimiz olmadı" dedi. Özerk'in avukatı, "Tuğba hanım ve Gökmen bey hiçbir nafaka talebi olmaksızın, mal varlığı menfaati olmaksızın boşandılar. Anlaşmalı şekilde boşanmada gerçekleşti" şeklinde konuştu. Gökmen Tanaçar duruşma sonrası açıklama yapmadı. Tanaçar'ın avukatı ise "Taraflar severek evlendiler. Evlilikleri belli bir süre sürdü. Anlaşamadılar ikisi içinde hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.