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Giriş Tarihi: 6.10.2022

16 aylık eşlerin hüzünlü vedası

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
16 aylık eşlerin hüzünlü vedası

Şarkıcı Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar’ın evlilikleri tek celsede bitti. Özerk “4 yıllık birliktelik bitti. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi bunu ama yapacak bir şey yok’’ dedi

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, işadamı Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021'de aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlendi. Geçtiğimiz eylül ayında ünlü şarkıcı, Gökmen Tanaçar ile boşanacaklarını ''Anlaşamadık ama o çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil'' açıklamasıyla duyurdu.



TEK CELSEDE BİTTİ
Yollarını ayırma kararı alan çift, mahkemeye başvurdu. Gökmen Tanaçar'ın açtığı anlaşmalı boşanma davası, İstanbul 5 Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar avukatları ile birlikte katıldı. 5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi.
Oturdukları evden ayrılacaklarını belirten taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.



'BİRBİRİMİZDEN TALEBİMİZ OLMADI'
Şarkıcı Tuğba Özerk duruşma sonrası, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Birbirimizden talebimiz olmadı" dedi. Özerk'in avukatı ise "Tuğba Hanım ve Gökmen Bey nafaka talebi olmaksızın, mal varlığı menfaati olmaksızın boşandılar" şeklinde konuştu. Gökmen Tanaçar duruşma sonrası açıklama yapmazken, Tanaçar'ın avukatı "Taraflar severek evlendiler ama anlaşamadılar, ikisi için de hayırlı olsun" yorumunda bulundu.

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16 aylık eşlerin hüzünlü vedası
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