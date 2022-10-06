16 aylık eşlerin hüzünlü vedası

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, işadamı Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021'de aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlendi. Geçtiğimiz eylül ayında ünlü şarkıcı, Gökmen Tanaçar ile boşanacaklarını ''Anlaşamadık ama o çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil'' açıklamasıyla duyurdu.Yollarını ayırma kararı alan çift, mahkemeye başvurdu. Gökmen Tanaçar'ın açtığı anlaşmalı boşanma davası, İstanbul 5 Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar avukatları ile birlikte katıldı. 5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi.Oturdukları evden ayrılacaklarını belirten taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.Şarkıcı Tuğba Özerk duruşma sonrası, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Birbirimizden talebimiz olmadı" dedi. Özerk'in avukatı ise "Tuğba Hanım ve Gökmen Bey nafaka talebi olmaksızın, mal varlığı menfaati olmaksızın boşandılar" şeklinde konuştu. Gökmen Tanaçar duruşma sonrası açıklama yapmazken, Tanaçar'ın avukatı "Taraflar severek evlendiler ama anlaşamadılar, ikisi için de hayırlı olsun" yorumunda bulundu.