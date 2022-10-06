Ekim ayına özel filmler

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, ekim ayına özel yepyeni içerikleri izleyicisiyle buluşturuyor. Ekim ayı seçkileri arasında aksiyondan bilim kurguya, komediden drama birbirinden güncel içerikler öne çıkıyor. Tivibu müşterileri ekim ayı içeriklerine 'Kirala Satın Al' ve 'Tivibu Film' klasörlerinden ulaşabiliyor. 'Kirala Satın Al' klasöründe 'Infinite', 'Turning Red', 'Death on the Nile' gibi güncel içerikler; 'Tivibu Film' klasöründe ise 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City', 'Ghostbusters: Afterlife', 'Spider-Man: No Way Home' bulunuyor.