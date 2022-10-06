Kimsesiz hayvanlara büyük destek

Kurulduğu ilk günden bu yana faaliyet gösterdiği her alanda fayda sağlamaya odaklanan Kalyon Holding; çevreye, topluma, doğaya ve doğanın tüm canlılarına katkıda bulunacak sosyal projelere imza atıyor. Kalyon Holding, 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında da kimsesiz hayvanlar için "Kısırlaştıralım, yaşatalım" söylemiyle 'Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma' projesini hayata geçirdi. 'Aşıla, kısırlaştır, yaşat' ilkesiyle hayata geçirilen bu proje ile kontrolsüz çoğalan ve kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren sahipsiz hayvanların çok daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri amaçlanıyor. Holding, 130 cana dokunarak başladığı projeye kimsesiz hayvanlarımızın kaliteli yaşamı için desteğini sürdürecek.