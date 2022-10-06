Giriş Tarihi: 6.10.2022 08:22Son Güncelleme: 6.10.2022 08:25
Şafak Sezer'den dikkat çeken estetik itirafı: Erkek oyuncular estetikte kadınları geçti!
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Ünlü oyuncu Şafak Sezer'den gündem olacak estetik yorumu! Dizilerdeki tüm oyuncuların yaptırdıkları estetikler nedeniyle birbirine benzediğini söyleyen Sezer, "Kadınlardan ziyade erkekler daha çok estetik operasyon yaptırıyor" dedi
Oyuncu Şafak Sezer, medikal estetik ve plastik cerrahi üzerine hizmet veren bir kliniğin açılışına katıldı.
Sevilen oyuncu Şafak Sezer açılışta yaptığı açıklama ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Estetik operasyon geçiren erkek oyuncular hakkında konuşan Şafak Sezer, "Kadınlardan ziyade erkekler daha çok estetik operasyon yaptırıyor. Oyuncularda estetik hemen belli oluyor. Kime baksam aynı görüyorum" dedi.
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Şafak Sezer'den dikkat çeken estetik itirafı: Erkek oyuncular estetikte kadınları geçti!