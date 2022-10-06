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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Sosyetik çifte şişeli saldırı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sosyetik çifte şişeli saldırı

Türkiye’nin ilk parfüm mağaza zincirinin varisi olan Dilara Sevilla ve eşi Wojciech Slezak, çocuklarını araçtan indirirken yolu kapattıkları gerekçesiyle bir trafik magandası tarafından şişeli saldırıya uğradı

KORNAYLA YOL İSTEDİ
Sosyetenin ünlü ismi Dilara Sevilla, eşi Wojciech Slezak'la geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında çocuklarını annesine bırakmak üzere yola çıktı. Etiler mahallesinde annesinin ikametinin önüne gelen Sevilla, aracının dörtlülerini yakarak çocuklarını indirmeye hazırlandı. O sırada sokağa giren başka bir araç, korna çalarak kendisine yol verilmesini istedi.



ÇİFT KARAKOLA BAŞVURDU
Ardından hışımla araçtan inen sürücü, Sevilla'nın araçtaki eşi Wojciech Slezak'a küfür etti. Genç işadamı yanıt vermeyince daha da sinirlenen maganda, aldığı cam şişeyi çiftin aracına fırlattı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce mahalleli araya girdi. Öfkeli sürücünün elinden zor kurtulan çift, polise giderek şikayetçi oldu.
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Sosyetik çifte şişeli saldırı
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