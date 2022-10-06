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Giriş Tarihi: 6.10.2022 07:35 Son Güncelleme: 6.10.2022 07:40

Sosyetik çifte trafikte cam şişeli saldırı! Dilara Sevilla ve eşi neye uğradığını şaşırdı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sosyetik çifte trafikte cam şişeli saldırı! Dilara Sevilla ve eşi neye uğradığını şaşırdı!

Türkiye'nin ilk parfüm mağaza zinciri Sevil Parfümerinin varisi ünlü işletmeci Dilara Sevilla ve eşi Wojcıech Slezak, trafikte tartıştığı maganda tarafından önce hakarete maruz kaldı ardından cam şişeli saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Slezak çifti şikayetçi olunca savcılık soruşturma başlattı.

Ünlü işletmeci Dilara Sevilla ve eşi Wojcıech Slezak, 28 Mart günü öğlen dört sıralarında çocuklarını annesine bırakmak üzere yola çıktı. Lüks marka aracıyla Etiler mahallesinde seyir halinde olan genç kadın, annesinin ikametinin önüne geldi. Genç kadın aracının dörtlülerini yakıp çocuklarını indirmeye çalıştığı sırada, sokağa başka bir araç girdi.

TRAFİKTE SALDIRIYA UĞRADI
Sokakta korna çalmaya başlayan araç sürücüsü araba içerisinde bulunan Dilara'nın eşi Wojcıech Slezak'i araçta gördü. Araçtan inerek aniden 'Hadisenize kodumun …' gibi küfürler etmeye başlayan sinirli sürücü, iddiaya göre kendisine tepki vermeyen genç işletmeciye öfkelendi.

Tekrar aracına binen sürücü elindeki cam şişeyi genç işletmecinin sahip olduğu araca fırlattı. Taraflar arasında başlayan kavgaya ise mahalledeki komşular müdahale etti. Öfkeli sürücünün elinden kurtulan Slezak çifti, polis merkezine giderek olayla ilgili şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sosyetik çifte trafikte cam şişeli saldırı! Dilara Sevilla ve eşi neye uğradığını şaşırdı!
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