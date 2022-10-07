Aldatmak zirveyi kaptırmıyor!

Oylum'un davasında hakimin delilleri kabul etmemesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi herkes için büyük bir şok oldu.

Perşembe günü tüm Türkiye atv izledi!

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 6 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen televizyon kanalı atv oldu.