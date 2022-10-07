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Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:06

Fırat yardım etmek isterken hata yapıyor!

Fırat yardım etmek isterken hata yapıyor!

Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı” Pazartesi günleri atv’de ekranlara geliyor.

6.Bölüm Özeti:

"Evim Sensin"

Dila ve Ümran arasındaki savaş artık ölümcüldür, birinin canına mal olmadan Fırat bir şeyler yapmalıdır.

Ancak Fırat hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, buzdağının görünmeyen bir yüzü daha olduğunu bilecek kadar tanır ailesini.

Elif ise Güneş'e bir yuva vermek, onu evinde hissettirmek isterken evi kaybedeceğini öğrenmiş, çaresizdir.

Her şeye rağmen Güneş için sağlam durmaya, ona bu felaketi sezdirmemeye çalışır ama Güneş evsiz kalacaklarını anlar. Güneş seçimini çoktan yapmıştır.

Güneş'in evi, Elif'tir artık. Fırat, Elif'e yardım etmek isterken geri dönüşü mümkün olmayan bir hata yapar.

Bu sırada Dila da boş durmaz, Fırat'la Ümran'ı karşı karşıya getirmeyi başarır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Fırat yardım etmek isterken hata yapıyor!
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