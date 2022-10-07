Saadettin Saran’dan koordinatörüne ’iş avansı’ davası

Ünlü iş adamı Saadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Group, dizi, film ve içerik üretimi için 2020 yılında Saran Yapım'ı kurdu. Şirketin Genel Koordinatörü de 2000'li yıllardan beri sektörün içinde olan ünlü yapımcı ve yönetmen yardımcısı Ahmet Kayımtu oldu. İddiaya göre 7 Ağustos 2020'de şirketin çekimlerine başlayacağı "Umuda Yolculuk ve Kanlı Yayın" isimli dizi filmin ön hazırlığına başladı. Çekim döneminde harcanacak ücretleri ödemek için önden masraf olarak para isteyen Ahmet Kayımtu şirketten iş avansı olarak 265 bin lira aldı.

"BORCUM BORÇ" DEDİ YİNE ÖDEMEDİ

İddiaya göre bir süre başlamayan çekimler sonrası Kayımtu, projenin iptal olduğunu belirterek şirkete 60 bin lirayı iade etti. Yine iddiaya göre kalan parayı uhdesinde tutan koordinatör, şirket tarafından paranın istenmesine rağmen kalan miktarı ödemedi. Bunun üzerine şirket yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ahmet Kayımtu, söz konusu tutarları aldığını doğruladı. Her ne kadar o şekilde sözleşme yapmışsa da kendisinin işçi olmadığını, bir kısım paranın kendisinde olduğunu, dizinin yayınlanması ile alacağı paradan ödeme yapacak olması nedeniyle iade etmediğini ancak dizi yayınlanmayınca geri ödeyemediğini ve borçlu olduğunu belirtti.

PARAYI İADE ETMEDİ DAVASI

Yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Kayımtu hakkında, 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüpheli Kayımtu'nun, ticari ilişki kapsamında dizi çekimi için kendisine müşteki şirketin teslim ettiği avans parayı edimi ifa etmemesine rağmen iade etmeyip uhdesine geçirerek suç işlediği anlatıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.