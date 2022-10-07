Tatlıcılar’da miras kavgası: Kayıp tabloları gizlice satıyor

Şetat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmuz Tatlıcı, 2012'de hayatını kaybetti. Tatlıcı'dan geriye yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir miras kaldı. O günden sonra Tatlıcı'nın ilk evliliğindan olan 8 çocuğu ile ikinci evliliğini yapıp bir çocuk dünyaya getiren Bengi Tatlıcı arasında miras kavgası çıktı.Gayrimenkul zengini Tatlıcı'nın çok sayıdaki mülkünün tek tek tespit edilmesi için açılan davalar sürerken eşi Bengi Tatlıcı, üvey oğlu Taha Tatlıcı'yı Kanlıca'daki yalılarında bulunan ünlü ressamlara ait tablolar ile antika eserleri çalmakla suçlamıştı. Tatlıcı yargılama sonrası davadan beraat etti. Bu kez oğul Tatlıcı karşı hamle yaptı.Taha Tatlıcı, üvey annesinin tabloları Kanlıca'daki villasında sakladığını ileri sürerek bulunmaları için tespit davası açtı. Mahkeme yalıda 28 adet tablodan 11 tanesinin olmadığını ve 5 tanesinin de baskı tablo ile değiştirildiğini belirledi. Tatlıcı, bunun üzerine üvey annesi hakkında kayıp bir tabloyu internet üzerinden sattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.