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Giriş Tarihi: 7.10.2022

‘Yalnız Kurt’ efsanesi başlıyor

‘Yalnız Kurt’ efsanesi başlıyor

Atv’nin fenomen dizisi ‘Yalnız Kurt’, yeni bölümleriyle yine çok konuşulacak. 15 ünlü oyuncunun dahil olduğu yeni kadrosuyla merak uyandıran dizi, 14 Ekim Cuma akşamı sezonun ilk bölümüyle herkesi atv ekranına kilitleyecek

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan 'Yalnız Kurt', 14 Ekim Cuma akşamı yeni sezonun ilk bölümüyle atv'de izleyicisiyle buluşacak. Oyuncu kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimlerin dahil olduğu dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya devam edecek.



Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf Film'in, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin senaryosu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu imzası taşıyor. Dizinin yapımcılığını ise Osman Sınav üstleniyor.
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‘Yalnız Kurt’ efsanesi başlıyor
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