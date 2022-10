Yıldızlar ‘Kick-Off’ partisinde buluştu

GQ Türkiye 'Men of the Year' 2022 yolculuğu önceki akşam Frankie'de düzenlenen Kick-Off partisi ile başladı. Kapılarını ilk defa GQ Türkiye'nin Kick- Off partisi ile açan mekan, renkli görüntülere sahne oldu.Davete Serkan Çayoğlu, Fırat Çelik, Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Müjde Uzman, Burak Çelik, İbrahim Selim, İrem Helvacıoğlu, Meriç Aral, Ahu Yağtu, Dilan Deniz Çiçek, İsmail Ege Şaşmaz, Hasan Can Kaya, Hande Doğandemir, Gizem Karaca, İbrahim Kutluay, Berk Oktay, Yusuf Çim, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal Yurtçu, Mert Ramazan Demir, Atakan Çelik, Dilan Gerede, Hatice Deniz, Aslı Turanlı, Mabel Matiz, Rabia Soytürk, Yüsra Geyik, Simge Selçuk gibi ünlü isimler katıldı. Bu yıl 'Co-Existence/ Birlikte Var Olmak' temasıyla yola çıkan GQ Türkiye'nin 10. yıl dönümü Samsung Galaxy ve Peugeot'nun katkılarıyla aralıkta kutlanacak.GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurlarının belirlediği müzik, spor, moda, gösteri, gastronomi, iş ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla var olan isimlere ödülleri törenle takdim edilecek. Gecede 10. yıla özel 10 ana ödül kategorisi yer alıyor. Yılın Oyuncusu, Yılın Kadını, Yılın Tasarımcısı, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Spor İnsanı, Yılın Yükselen Yıldızı, Yılın Şefi, Yılın Komedyeni, Yılın Ekran Yüzü ve Yılın Hype'ı ödüllerine ek olarak 10. Yıla Özel Allure Başarı Ödülü, Eşitlik Ödülü, Yılın İlham Vereni ve Yılın İkonu sahiplerini bulacak.