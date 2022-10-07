Zirvenin sahibi ‘Kuruluş Osman’!

ATV'ninçarşamba akşamına damga vuran dizisi 'Kuruluş Osman', zirveyi yine kimseye kaptırmadı! 99'uncu bölümüyle yayınlanan dizi, Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. Yapım, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada yankı uyandırdı.99. bölümde Osman Bey, ilk divanı kurup devlet olma yolunda adım attı.