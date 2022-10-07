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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Zirvenin sahibi ‘Kuruluş Osman’!

Zirvenin sahibi ‘Kuruluş Osman’!

ATV dizisi Kuruluş Osman, dördüncü sezonuna zirvede başladı. Dizi, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. Bölüm, ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşti

ATV'nin çarşamba akşamına damga vuran dizisi 'Kuruluş Osman', zirveyi yine kimseye kaptırmadı! 99'uncu bölümüyle yayınlanan dizi, Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. Yapım, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada yankı uyandırdı.
99. bölümde Osman Bey, ilk divanı kurup devlet olma yolunda adım attı.
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Zirvenin sahibi ‘Kuruluş Osman’!
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