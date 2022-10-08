‘Buradan harika görünüyorsunuz’

Fettah Can, önceki akşam Kuruçeşme'de konser verdi. Sahneye çıkmadan önce basınla bir araya gelen ünlü sanatçı, "Kuruçeşme'ye yıllar önce eşlik ettiğim arkadaşlarımla birlikte çıkmıştım ama bu benim ilk konserim ve çok güzel bir akşam. Bugün bizi soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadılar. Gelenlerin evlerine döndüklerinde 'Ne güzel bir akşamdı' diyecekleri bir gece olacak" diye konuştu. Birçok sanatçıya verdiği şarkıların yanı sıra kendi parçalarını da seslendiren şarkıcı, konsere 'Sen En Çok Aşksın' adlı şarkısıyla başladı. 'Boş Bardak', 'Mandalinalar', 'Bu Aşkın Katili Sensin' gibi sevilen şarkılarının yanında farklı türden oluşturduğu geniş repertuvarıyla müzik şöleni yaşatan Can, büyük alkış topladı. İstek parçaları da seslendiren müzisyen, kendisini dinlemeye gelenlere "Harikasınız, buradan inanılmaz gözüküyorsunuz!" diye seslendi.