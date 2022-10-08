‘Dostlarıma kamp sevgisini aşıladım’

Pınar Altuğ, önceki gün bir davette görüntülendi. Yeni bir eve taşındığına dair çıkan haberlere açıklık getiren ünlü oyuncu, "Bir yere taşınmıyoruz. Evdeki yardımcımız bile 'Taşınıyormuşuz' dedi bana. Taşınıyor gibi bir halimiz mi var?" diye konuştu. Karavan hayatına alıştıklarını söyleyen Altuğ, "Yazın denizde, kışın kamptayız. Yağmur olmadığında hafta sonları karavandayız.Arkadaşlarıma da aşıladım bu sevgiyi, 4 karavan olduk. Çok keyifli geçiyor" dedi. Farah Zeynep Abdullah'ın "Başrol erkeklerinin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" sözleri hakkında konuşan oyuncu, "Neye göre seçtiklerini bilemem. Bir karakter yaratırsınız, bu karakteri Pınar güzel oynar dersiniz. Önce kadını seçersiniz sonra yanına kim olur diye bakarsınız. Görsel bir iş yapıyorsanız ister istemez göze de hitap edersiniz. Kadının yanında iyi uyum sağlayacak bir adam arayabilirsiniz. Bu bana ters gelmiyor" yorumunda bulundu.