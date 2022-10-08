Osman için 50 kişi üç ay çalıştı

Osman', yeni sezona reytinglerin zirvesinde başladı. 99. bölümde yer alan ve büyük ilgi gören 1300'lü İstanbul animasyon görüntüleri için 50 kişilik animasyon ekibi ile üç ay boyunca çalıştı. 'Kuruluş Osman'da ilk kez 1300'lü yılların İstanbul görüntüleri Türk televizyonlarında seyirciyle buluşurken, animasyon ekibi tarafından hazırlanan görüntülerde Galata Kulesi, Ayasofya, Haliç ve Tarihi yarımada gibi İstanbul'un simgeleri dönemine uygun olarak yapıldı. Bu dijital görüntülerde ayrıca arena, saray, İmparatorluk, şehir merkezi, sokaklar ve evler gibi yapılar yer aldı. 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonu için 250 kişilik sanat ekibi tarafından 1300'lü yılların Roma mimarisine uygun bir arena inşa edilirken, Osman Bey'in Konağı, Marmara Hisarı, Yenişehir Şehri ve Türk Beyi Obası gibi yeni mekanlar da dekorlar arasına eklendi.Osman Bey'e 5 bin metrekarelik devasa bir konak yapıldı. Türk mimarisi temel alınarak hazırlanan konağın 15 odası mevcut.1300'lü yıllar Roma mimarisine göre inşa edilen 3 bin metrekarelik arena ise göz kamaştırdı. Diziye yeni eklenen mekanlardan biri olan Marmara Hisarı, 5 bin metrekareden oluşuyor. İçinde kale, surlar, iç odalar ve bir de Tekfur Sarayı yer alan askeri garnizon, 1300'lü yılların Roma mimarisi örnek alınarak yapıldı.Osman Bey'in fethedip başkent yaptığı Yenişehir, toplamda 10 bin metrekareden oluşuyor. 10 bin metrekareden oluşan Yenişehir Şehri'ne yeni sokaklar, tüccar dükkanları, evler, pazar yeri ve şehir meydanı gibi alanlar eklendi.Kayı Obası ve Turgut Bey obasına dördüncü sezonda yeni bir Türk Beyi Obası eklendi. Yeni oba 5 bin metrekarelik alanda 30 çadırdan oluşurken obada ayrıca yaşam alanları da inşa edildi.