Yuvamla ilgileniyorum çok mutluyum

Demet Özdemir, önceki gün katıldığı bir tanıtımda ilginç açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Koç ile evlendikten sonra evlerini tadilata vermeleri hakkında konuşan Özdemir, "Evimiz ile ilgileniyorum. Evlilik çok güzel gidiyor" dedi. Sosyal medyada kendisine gelen kötü yorumları kafasına taktığını söyleyen oyuncu "Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan yorumlar bir tarafa, insanların görüp okuyacağımızı bile bile bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Şimdiye kadar biri ile davalık bir durumda olmadım. Hiç yorum da yapmadım. Linçten beslenenler var çünkü" dedi.