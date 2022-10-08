Zirveye yerleşti

Üçüncü bölümüyle ekrana gelen atv'nin yeni dizisi 'Aldatmak', önceki akşam reyting listesinde ilk sıraya oturdu. yüzda 5,58 reyting ve yüzde 14,97 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci olan dizi, sosyal medyada #Aldatmak etiketiyle yorum yağmuruna tutuldu. Üçüncü bölümde, Oylum polisler tarafından nezarete götürülürken Tarık, Ozan'ın evine gittiğinde paraların yerinde olmadığını gördü. Ozan babasına parayı fona yatırdığını ve hemen çekemeyeceğini söyledi ve babasının ikinci aile hayatına sözü getirerek tartışmayı alevlendirdi. Mahkeme Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verince Güzide büyük bir yıkım daha yaşadı. Kızını kurtarabilmek için silinen görüntülerin peşine düştü. Oylum'u bir an olsun aklından çıkaramayan Tolga en büyük yardımcısı oldu. Ozan'ın istifasını tesadüfen öğrenen Nazan ise Güzide'ye bildiğini belli etmedi...