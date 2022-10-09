‘İstesem Star Wars’u çekerim’

TÜRK sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit 'Film Gibi Hayatlar' adlı programında bu hafta yönetmen Yüksel Aksu'yu ağırladı. Yaşadığı deneyimleri ve sanat hayatını anlatan ünlü yönetmen, "Ben Star Wars da çekebilirim. Bunun eğitimini aldım. İstenilen bir savaş filmini de çekerim. Bir mesleğim olarak sinemacılık var. Bir de ontolojik olarak sinemacılığım var. Yedi yıl dondurmacılık yaptım ve arkadaşlarım basket oynarlarken yutkunurdum. Belki onun kompleksi neşet etti ve başka bir yere geldim. Belki öyküleri oralardan topladım" diye konuştu.