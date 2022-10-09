Melisa’nın kaçış gecesi

Geçtiğimiz haftalarda Mustafa Mert Koç ile olan birlikteliğini sonlandıran oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi. Pamuk, gazetecilerin kendisini çekmemesi için birçok yola başvurdu. Arkadaşlarına, mekanın arasındaki dar yürüme yoluna motor çekip gazetecilerin yolunu kapattıran Pamuk, iki saat direndi. Sonunda çareyi arkadaşlarını gazetecilerin yanına göndermekte bulan Pamuk'un kız arkadaşının sevgilisi muhabirlere "Yiyorsa çekin" diyerek tehditler savurdu. Bu da sonuç vermeyince Pamuk çaresiz ön kapıdan çıkıp bir taksiye atladı.