Ömer’in feryadı yürekleri dağladı!

62. Bölümde neler yaşandı?

SARP'IN HAMLESİ MASUM EMEL'İ VURDU!

Ömer, babasının Ahmet olduğunu şimdilik öğrenemedi ama okulda sular bir türlü durulmadı. Sarp ve kız kardeşi Ömerlerle uğraşmaya devam ederken Berk ile Tolga'nın arasındaki gerginlik ise hat safhadadır. Satranç turnuvasında Asiye'yi yenmek için sinsi plan yapan Yasemin kendi kazdığı kuyuya düştü. Tolga, Aybike'yi uyararak Asiye'nin ilaçlı suyu içmesini önlediler. Ancak Berk bunu yine yanlış anlayarak Aybike ile tartıştı ve araları daha da açıldı. Kendini Nebahat'e acındıran Akif, kulüpte çalışmaya başladı.