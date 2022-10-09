Oyuncu İlkin Tüfekçi Gipsy Kings’in özel davetlisi

Oyuncu İlkin Tüfekçi, hayranı olduğu Gipsy Kings'in 14 Ekim Cuma günü İstanbul'da konser vereceğini öğrendi. Hemen harekete geçen güzel oyuncu, günler öncesinden bilet aldı. Ardından da ünlü grubu sosyal medyada takip etti. Bunu gören grup üyelerinden Tonino Baliardo, Tüfekçi'yi hemen takip etmeye başlayıp oyuncuya sosyal medyadan mesaj attı. Baliardo, cuma günkü konserde Türkiye'nin ünlü grubu Dolapdere Big Gang ile birlikte yapacakları şovu izlemesi için Tüfekçi'yi özel olarak davet edip konserde ağırlamak istediklerini söyledi. Güzel oyuncu, Gipsy Kings'i çok severek dinlediğini, zaten konsere gideceğini ancak bu özel davetin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Tüfekçi, konser öncesi grup üyeleriyle kuliste bir araya gelip sohbet edecek.