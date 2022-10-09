Özder’den anlamlı bağış

ÖZGE Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızları Eva Luna ile önceki gün kısa süre önce SMA hastalığını yenen Pera bebek ve yine aynı hastalıkla mücadele eden Masal bebeğin aileleriyle Nişantaşı'ndaki bir otelde bir araya geldi. Kendi yazdığı ve kızı Luna'ya anlattığı masallardan derlediği kitabı 'Ay Perisi Luna' adlı kitabın tanıtımının da yapıldığı etkinlikte Özder, masal kitabının tüm gelirinin SMA hastası çocuklara bağışlanacağını söyledi. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, "Sosyal medyada yardım isteyen aileleri görünce onlara ulaştım, çok sevindiler" diye konuştu.