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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Ünlü popçu Hakan Peker'in hayrana 14 yıl hapis isteniyor

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
ARZU KAYA ARZU KAYA
Ünlü popçu Hakan Peker’in hayrana 14 yıl hapis isteniyor

90’lı yıllara damga vuran popçu Hakan Peker, kendisine hakaret eden saplantılı hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu. Saplantılı hayran hakkında 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Pop müziğin efsane isimlerinden Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi. İddiaya göre, uzun yıllardır ünlü şarkıcıya platonik aşk besleyen 34 yaşındaki Tuğba B., şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yaptı. Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı.



'BENİ ENGELLEYİNCE SİNİRLENDİM'
Takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulunan Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.



YARGI SÜRECİ BAŞLAYACAK
Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli takipçi Tuğba B. hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Hakaret' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Ünlü popçu Hakan Peker'in hayrana 14 yıl hapis isteniyor
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