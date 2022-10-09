Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den engel yiyen saplantılı hayranı çılgına döndü! 14 yıla kadar hapsi isteniyor!
Giriş Tarihi: 9.10.2022 07:49 Son Güncelleme: 9.10.2022 08:00

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den engel yiyen saplantılı hayranı çılgına döndü! 14 yıla kadar hapsi isteniyor!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
ARZU KAYA ARZU KAYA
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den engel yiyen saplantılı hayranı çılgına döndü! 14 yıla kadar hapsi isteniyor!

Şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi! Şarkıcı, iddiaya göre saplantılı hayranı 34 yaşındaki Tuğba B.’yi sosyal medyada engelledi. Genç kadın, bunun üzerine Hakan Peker hakkında “Sapık, dengesiz, vertigo hastası” gibi yorumlar yapıp bir de izinsiz fotoğraflarını paylaştı. Hakan Peker şikayetçi oldu. Tuğba B.’nin 14 yıla kadar hapsi isteniyor.

Pop müziğin efsane isimlerinden Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi. İddiaya göre, uzun yıllardır ünlü şarkıcıya platonik aşk besleyen 34 yaşındaki Tuğba B., şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yaptı. Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı.

'BENİ ENGELLEYİNCE SİNİRLENDİM'
Takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulunan Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.

YARGI SÜRECİ BAŞLAYACAK
Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli takipçi Tuğba B. hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Hakaret' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den engel yiyen saplantılı hayranı çılgına döndü! 14 yıla kadar hapsi isteniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA