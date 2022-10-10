ABD’li şarkıcı Stacey Kent, AKM’de konser verdi

Son dönemin en parlak caz yeteneklerinden biri olarak gösterilen Kent, konserde yaptığı konuşmada, konser öncesi AKM'yi gezdiğini, beğendiğini ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını belirtti.

"BURASI ÇOK ÖZEL BİR YER BİZİM İÇİN"

Kent, ayrıca "Türkiye'ye tekrar geldiğimiz için nasıl onur duyuyoruz bilemezsiniz. Burası çok özel bir yer bizim için. Pek yakında büyük turne sonrası geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

STACEY KENT KİMDİR?

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, 2001 ve 2002 yıllarında İngiliz Caz Ödülleri ve BBC Caz Ödülleri'nde en iyi vokalist seçildi.