‘Emekli’ Teoman durmuyor!

Teoman, "Emeklilik kariyeri yapıyorum. Eskisi gibi çalışmıyorum" dese de konserden konsere koşuyor. Sanatçı, önceki akşam Harbiye Açık Hava konserleri ekim serisinin açılışı için 2 gece üst üste sahneye çıktı. Sezonun 7. ve 8. konserlerini veren sanatçıyı binlerce İstanbullu izledi. Teoman, klasik bir giriş yaparak 'N'apim Tabiatım Böyle' ile konserine başladı. Harbiye'yi son 4 şarkısında ayağa kaldıran sanatçı, yoğun istek üzerine 1-2 Kasım'da, sezonun 9. ve 10. Harbiye konserleri için yine sahneye çıkacak.