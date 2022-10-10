‘Merdiven altı ilaç satıp komaya soktular’ iddiası

İşadamı Hayri Yazıcı, geçen yıl şubat ayında koronavirüse yakalanmış, Taksim'de özel bir hastaneye yatırılmıştı. Yazıcı, tedavinin sonuç vermemesi üzerine 17 Şubat 2021'de aynı hastanede entübe edilmişti. Babasının durumunun düzelmediğini gören kızı Bahar Şer ve diğer aile üyeleri, 2014 yılında böbrek nakli olan ünlü iş adamını İstanbul'daki başka bir hastaneye transfer etmişti. 3 ayı entübe 7 ay boyunca hastanede kalan ünlü iş adamı geçtiğimiz haftaya kadar tekerlekli sandalyeye bağlıydı. 15 ay boyunca fizik tedavi uygulanan Yazıcı, güçlükle ayağa kalktı.Yazıcı'nın kızı Bahar Şer, geçtiğimiz aylarda olayla alakası olduğundan şüphelendiği Taksim'deki özel hastanenin çalışanlarının; babasına sahte koronavirüs ilacı vererek, entübe edilmesine neden oldukları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Avukatı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda; Hayri Yazıcı'ya verilen ilacın, Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu ifade edildi.Dilekçenin devamında bu ilacın özel hastane yetkilileri tarafından kendilerine satıldığı ve Yazıcı'ya uygulandığı ifade edilirken, söz konusu ilacın merdiven altı olarak tabir edilen şekilde üretilerek kendilerine satıldığı belirtildi. Ayrıca hastane yetkililerinin Yazıcı Ailesi'ne ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiği bilgisinin verildiği anlatıldı. Babası Hayri Yazıcı'nın sağlığının iyice bozulmasında söz konusu yasak ilacın etkisinin bulunduğunu söyleyen Bahar Şer, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.Soruşturma sonunda özel hastane direktörü, eczane sahibi ve eczanenin yardımcısı hakkında, 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.Hazırlanan iddianamede eczane sahibinin ilacı kimden aldığı ve temin ettiğine yönelik bilgi veremediği anlatıldı.İddianamenin devamında söz konusu ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından bizzat sağlanan ilaçlardan olduğu ancak söz konusu şüphelilerin bakanlığa danışmadan merdiven altı bir şekilde temin edildiği anlatıldı. Haklarında 6,5 yıla kadar hapis istenen şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.Şikayet üzerine hastane yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında hastane direktörünün ifadesini aldı. Şüpheli direktör ifadesinde Yazıcı'yı uzun yıllardır tanıdığını, Kovid olduğu için hastaneyi seferber ettiğini ve doktorların söz konusu ilacı hastaya uygulamaya karar verdiklerini anlattı. Direktör, ifadesinde, "Hastanemizde Kovid'den dolayı tedavi gören bin hastamızdan 36'sına sadece bakanlık tarafından onay verildi. Bu nedenle ilacı dışarıdan temin ettik. Bunun için de aileden bin 200 lira ilaç parası alındı" diye konuştu.